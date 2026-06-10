CONCERT EL DJAMILA Vialas
CONCERT EL DJAMILA Vialas vendredi 10 juillet 2026.
Vialas
CONCERT EL DJAMILA
Moulin Bonijol Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
CONCERT AU MOULIN BONIJOL DJAMEL DJENIDI et son ensemble ”EL DJAMILA”
Musique arabo-andalouse autour de la musique de Georges Brassens
CONCERT AU MOULIN BONIJOL DJAMEL DJENIDI et son ensemble ”EL DJAMILA”
Musique arabo-andalouse autour de la musique de Georges Brassens .
Moulin Bonijol Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
CONCERT AT MOULIN BONIJOL DJAMEL DJENIDI and his ensemble ?EL DJAMILA?
Arabo-Andalusian music to the tune of Georges Brassens
L’événement CONCERT EL DJAMILA Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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