Vialas

CONCERT EL DJAMILA

Moulin Bonijol Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

CONCERT AU MOULIN BONIJOL DJAMEL DJENIDI et son ensemble ”EL DJAMILA”

Musique arabo-andalouse autour de la musique de Georges Brassens

CONCERT AU MOULIN BONIJOL DJAMEL DJENIDI et son ensemble ”EL DJAMILA”

Musique arabo-andalouse autour de la musique de Georges Brassens .

Moulin Bonijol Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CONCERT AT MOULIN BONIJOL DJAMEL DJENIDI and his ensemble ?EL DJAMILA?

Arabo-Andalusian music to the tune of Georges Brassens

L’événement CONCERT EL DJAMILA Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère