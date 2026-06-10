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CONFÉRENCE ANNY BLOCH-RAYMOND Vialas

CONFÉRENCE ANNY BLOCH-RAYMOND Vialas

CONFÉRENCE ANNY BLOCH-RAYMOND Vialas mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Maison du Temps Libre

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Vialas

CONFÉRENCE ANNY BLOCH-RAYMOND

Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Anny BLOCH-RAYMOND Histoire d’une famille juive pendant la guerre à Vialas Ève et les siens .
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Anny BLOCH-RAYMOND Histoire d’une famille juive pendant la guerre à Vialas Ève et les siens .   .

Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

PETITS MARDIS CONFERENCE at the Maison du temps libre ? Anny BLOCH-RAYMOND: History of a Jewish family during the war in Vialas Ève et les siens .

L’événement CONFÉRENCE ANNY BLOCH-RAYMOND Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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