CONFÉRENCE ANNY BLOCH-RAYMOND Vialas
CONFÉRENCE ANNY BLOCH-RAYMOND Vialas mardi 7 juillet 2026.
Vialas
CONFÉRENCE ANNY BLOCH-RAYMOND
Maison du Temps Libre Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Anny BLOCH-RAYMOND Histoire d’une famille juive pendant la guerre à Vialas Ève et les siens .
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Anny BLOCH-RAYMOND Histoire d’une famille juive pendant la guerre à Vialas Ève et les siens . .
Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
PETITS MARDIS CONFERENCE at the Maison du temps libre ? Anny BLOCH-RAYMOND: History of a Jewish family during the war in Vialas Ève et les siens .
L’événement CONFÉRENCE ANNY BLOCH-RAYMOND Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Vialas (Lozère)
- FÊTE DU COLLÈGE DU TRENZE Vialas 18 juin 2026
- GOÛTER CHANTANT EHPAD Vialas 24 juin 2026
- POT DE FIN D’ANNEE Vialas 26 juin 2026
- LABORATOIRE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Vialas 29 juin 2026
- CONCERT EL DJAMILA Vialas 10 juillet 2026