Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Festival Art et Loire

route de Louerre Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-27 19:30:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Le festival Art et Loire est un festival de théâtre, conte, musique, lecture et découverte du terroirs avec un marché de créateur.rice.s. en plein air et en salle.

Le but est de réunir des artistes professionnels lors d’un temps culturel autour du Théâtre jeune public, familial et adulte…

Découvrez un marché de créateur.rice.s locau.x.ales et Artisanat du Maine-et-Loire, 100% made in Anjou et spectacles tout au long de la soirée du samedi et journée de dimanche avec des spectacles tout public, un bal participatif, du conte pour enfants, un concert le dimanche midi, des ateliers participatifs, un spectacle de rue et clownesque et un spectacle musical.

Le programme complet est disponible en bas de page.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 26 septembre 2026 de 18h à 0h.

Dimanche 27 septembre 2026 de 10h30 à 19h30. .

route de Louerre Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 15 36 01 artetloire@gmail.com

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English :

The Art et Loire Festival is a festival featuring theater, storytelling, music, readings, and local cultural experiences, with an open-air and indoor market featuring local artists.

L’événement Festival Art et Loire Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME