Festival Artami Saint-Claude
mardi 18 août 2026 · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Festival Artami
Saint-Claude Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-18
Festival Artami du 18 au 22 août au lieu dit La Main Morte
Un piano, des artistes, un lieu exceptionnel
Le festival ARTAMI propose une approche différente du concert dans un espace où nature et culture se conjuguent, où artistes et public se rencontrent.
Un festival avec des artistes rares, en pleine nature, autour d’un piano exceptionnel.
Plus d’informations sur https://artami.fr/ .
Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 98
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English :
L’événement Festival Artami Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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