Musée de l’Abbaye Visites flash du tableau de Manet La serveuse de Bocks Musée de l’Abbaye Saint-Claude
vendredi 31 juillet 2026 · Musée de l'Abbaye · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Visites flash du tableau de Manet La serveuse de Bocks
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : 5.5 – 5.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Un chef d’œuvre de Manet au musée !
Visites flash du tableau de Manet La serveuse de Bocks
Jusqu’au 20 août, les vendredis, profitez d’une visite flash de 15 minutes pour découvrir La Serveuse de bocks d’Édouard Manet. Un format court et convivial, proposé toutes les 15 minutes, de 15h à 16h30, pour explorer l’histoire, les détails et les secrets de cette œuvre emblématique.
Tous les vendredis de 15h à 16h30
Durée 15 minutes
Tout public, dès 8 ans
Tarif inclus dans le prix d’entrée du musée .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musée de l’Abbaye Visites flash du tableau de Manet La serveuse de Bocks
L’événement Musée de l’Abbaye Visites flash du tableau de Manet La serveuse de Bocks Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
À voir aussi à Saint-Claude (Jura)
- Visite famille Mystères et merveilles de la Cathédrale Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude Saint-Claude 29 juillet 2026
- Visite famille Ville de Saint-Claude Office de tourisme Saint-Claude 29 juillet 2026
- Musée de l’Abbaye Atelier Un dessin comme Jean-Luc Bari Musée de l’Abbaye Saint-Claude 29 juillet 2026
- Musée de l’Abbaye Escape Game Vol au musée Place de l’Abbaye Saint-Claude 31 juillet 2026
- Musée de l’Abbaye Nuit des musées Musée de l’Abbaye Saint-Claude 14 août 2026