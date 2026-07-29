Musée de l’Abbaye Visites flash du tableau de Manet La serveuse de Bocks Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Informations pratiques

Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Visites flash du tableau de Manet La serveuse de Bocks

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 5.5 – 5.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Un chef d’œuvre de Manet au musée !

Visites flash du tableau de Manet La serveuse de Bocks

Jusqu’au 20 août, les vendredis, profitez d’une visite flash de 15 minutes pour découvrir La Serveuse de bocks d’Édouard Manet. Un format court et convivial, proposé toutes les 15 minutes, de 15h à 16h30, pour explorer l’histoire, les détails et les secrets de cette œuvre emblématique.

Tous les vendredis de 15h à 16h30

Durée 15 minutes

Tout public, dès 8 ans

Tarif inclus dans le prix d’entrée du musée .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

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English : Musée de l’Abbaye Visites flash du tableau de Manet La serveuse de Bocks

L’événement Musée de l’Abbaye Visites flash du tableau de Manet La serveuse de Bocks Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE