Visite famille Ville de Saint-Claude Office de tourisme Saint-Claude

Visite famille Ville de Saint-Claude

Office de tourisme 3 place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Vous avez envie de connaître tous les secrets la capitale du Haut-Jura ? Profitez de cette occasion unique pour suivre une visite guidée familiale où vous découvrirez de nombreux lieux incontournables de la ville de Saint-Claude ses bâtiments, ses places et ses rues qui font que cette ville de moyenne montagne est devenue la capitale de la pipe et le diamant !

Cette visite guidée familiale est proposée tous les mercredis des vacances scolaires d’été à 10h30.

Au départ de l’Office de tourisme, Saint-Claude.

Vous pouvez réserver directement auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Claude

– sur notre boutique en ligne https://haut-jura-saint-claude.axess.shop/fr/Home

Réservation conseillée, nombre de places limitées.

Cette activité convient très bien aux enfants dès 6 ans.

Durée 1h30

Lieu de départ 3 place de l’Abbaye 39200 Saint-Claude

Merci de vous présenter 10 min avant le début de la visite.

Bonne condition physique requise (dénivelé et escaliers) !

L’Office de tourisme propose également des visites guidées et excursions pour les groupes constitués à partir de 20 personnes. Retrouvez plus d’informations sur www.haut-jura-saint-claude.com .

Office de tourisme 3 place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 34 24 contact.ot@hautjurasaintclaude.fr

