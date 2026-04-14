Musée de l’Abbaye Spectacle Faïsto Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Spectacle Faïsto Musée de l’Abbaye Saint-Claude mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Spectacle Faïsto
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-07-01 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Musée de l’Abbaye Spectacle Faïsto
Le mercredi 1er juillet à 19h30 au Musée de l’Abbaye
Un spectacle en kamishibaï géant et en musique Faïsto, petite fille rêveuse, vit avec sa grand-mère dans une maisonnette d’un lointain pays du nord. Enfant, elle confie ses pensées au feu du foyer, Ajiyuata, son mystérieux ami. Mais en grandissant, elle oublie peu à peu ce lien magique. Blessé, le feu cesse alors de protéger la maison. Des démons surgissent et sa grand-mère tombe gravement malade. Pour la sauver, Faïsto devra entreprendre un voyage initiatique à travers les mondes et retrouver le khomus, une guimbarde magique capable de rétablir l’équilibre.
En libre et gratuite
Durée 50 min
Tout public dès 6 ans .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
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English : Musée de l’Abbaye Spectacle Faïsto
L’événement Musée de l’Abbaye Spectacle Faïsto Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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