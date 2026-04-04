Atelier Mobilité « Parcours progressif vers l’autonomie », Saint-Claude – 39-ML DU SUD JURA, Saint-Claude

Atelier Mobilité « Parcours progressif vers l’autonomie » Vendredi 26 juin, 10h00 Saint-Claude – 39-ML DU SUD JURA Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Ateliers mobilité pour favoriser l’autonomie vers l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans : * identifier les freins à la mobilité * découvrir les solutions mobilité du territoire * développer les compétences en mobilité * gagner progressivement en autonomie

Séquence de 3 ateliers : *26 juin de 10h à 12h *02 juillet de 10h à 12h *09 juillet journée complète (horaires à définir) Engagement pour les 3 ateliers obligatoire.

Saint-Claude – 39-ML DU SUD JURA 39200 Saint-Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/668912 »}]

Ateliers mobilité pour favoriser l’autonomie vers l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans : * identifier les freins à la mobilité * découvrir les solutions mobilité du territoire * développer les compétenc La semaine de la mobilité Se préparer