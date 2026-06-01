Les femmes sortent de l’ombre Saint-Claude
Les femmes sortent de l’ombre Saint-Claude samedi 27 juin 2026.
Saint-Claude
Les femmes sortent de l’ombre
places centrales Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-04
À travers cinq balades théâtralisées, musicales et historiques, une vingtaine de bénévoles de l’association Lauconne en scène vous invitent à découvrir le destin de femmes remarquables du Haut-Jura, souvent oubliées de l’Histoire.
Au fil d’un parcours extérieur d’environ 2 heures, ponctué de scénettes, lectures, chants et musique, vous redécouvrirez des parcours de vie exceptionnels. Chaque balade se termine par un verre de l’amitié.
En cas de mauvais temps, un lieu de repli sera indiqué au départ.
Calendrier des balades
Samedi 13 juin
• 10h 12h Molinges
Centre • Médiathèque • Cantou • Montée de l’église • Centre
• 15h 17h Lavans-lès-Saint-Claude
Mairie • Lavoir • Monument aux morts • Cantou
Samedi 27 juin
• 16h 18h Les Crozets
Bas du village • Route de Moirans • Ancien hôpital FFI • Cour de l’école
Lundi 29 juin
• 18h 19h30 Saint-Claude
Rendez-vous pour le départ à l’espace Mosaïque aux Avignonnets. Petit parcours.
Samedi 4 juillet
• 10h 12h Saint-Lupicin
Médiathèque • Grand Verger •Haut de Versac • Mairie
Thèmes abordés
• A la fin du 16ème siècle la chasse aux sorcières Clauda Gaillard et Henry Boguet
• Révolution française et religion dans notre Haut-Jura L’affaire Pierrette Thorax
• En 1904, l’électrification arrive aux Crozets Léonie Delézay, cheffe d’entreprise
• En 1944, les femmes dans la Résistance Carmen Tournier, Marie-Joséphine Crolet et bien d’autres…
Nos partenaires
Mairies, médiathèques, Ciel de Papier, Chorale Arc-en-Ciel, Prolé-Escrime, Espace Mosaïque et bien d’autres associations locales dont plusieurs associations d’anciens combattants participent à cette aventure culturelle.
Lauconne en scène, association reconnue d’intérêt général, prépare également une Murder Party futuriste de 100 participants qui aura lieu le 31 octobre à la salle des fêtes de l’Epinette à Saint-Lupicin et un grand spectacle son et lumière prévu début juillet 2027.
Les balades théâtralisées et musicales organisées cette année constituent à la fois une étape importante du travail de création et un avant-goût du futur spectacle, dont elles dévoilent déjà l’esprit, les thèmes et certains personnages.
Entrée gratuite Tout public Convivial et culturel .
places centrales Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 86 41 78 lauconneenscene@gmail.com
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English : Les femmes sortent de l’ombre
L’événement Les femmes sortent de l’ombre Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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