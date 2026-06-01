Les femmes sortent de l’ombre Saint-Claude

Saint-Claude

Les femmes sortent de l’ombre

places centrales Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-04

À travers cinq balades théâtralisées, musicales et historiques, une vingtaine de bénévoles de l’association Lauconne en scène vous invitent à découvrir le destin de femmes remarquables du Haut-Jura, souvent oubliées de l’Histoire.

Au fil d’un parcours extérieur d’environ 2 heures, ponctué de scénettes, lectures, chants et musique, vous redécouvrirez des parcours de vie exceptionnels. Chaque balade se termine par un verre de l’amitié.

En cas de mauvais temps, un lieu de repli sera indiqué au départ.

Calendrier des balades

Samedi 13 juin

• 10h 12h Molinges

Centre • Médiathèque • Cantou • Montée de l’église • Centre

• 15h 17h Lavans-lès-Saint-Claude

Mairie • Lavoir • Monument aux morts • Cantou

Samedi 27 juin

• 16h 18h Les Crozets

Bas du village • Route de Moirans • Ancien hôpital FFI • Cour de l’école

Lundi 29 juin

• 18h 19h30 Saint-Claude

Rendez-vous pour le départ à l’espace Mosaïque aux Avignonnets. Petit parcours.

Samedi 4 juillet

• 10h 12h Saint-Lupicin

Médiathèque • Grand Verger •Haut de Versac • Mairie

Thèmes abordés

• A la fin du 16ème siècle la chasse aux sorcières Clauda Gaillard et Henry Boguet

• Révolution française et religion dans notre Haut-Jura L’affaire Pierrette Thorax

• En 1904, l’électrification arrive aux Crozets Léonie Delézay, cheffe d’entreprise

• En 1944, les femmes dans la Résistance Carmen Tournier, Marie-Joséphine Crolet et bien d’autres…

Nos partenaires

Mairies, médiathèques, Ciel de Papier, Chorale Arc-en-Ciel, Prolé-Escrime, Espace Mosaïque et bien d’autres associations locales dont plusieurs associations d’anciens combattants participent à cette aventure culturelle.

Lauconne en scène, association reconnue d’intérêt général, prépare également une Murder Party futuriste de 100 participants qui aura lieu le 31 octobre à la salle des fêtes de l’Epinette à Saint-Lupicin et un grand spectacle son et lumière prévu début juillet 2027.

Les balades théâtralisées et musicales organisées cette année constituent à la fois une étape importante du travail de création et un avant-goût du futur spectacle, dont elles dévoilent déjà l’esprit, les thèmes et certains personnages.

Entrée gratuite Tout public Convivial et culturel .

places centrales Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 86 41 78 lauconneenscene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les femmes sortent de l’ombre

L’événement Les femmes sortent de l’ombre Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE