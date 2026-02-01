La fraternelle Musique: Oiseau Murmure + les ferrailleurs du ciel Saint-Claude

La fraternelle Musique: Oiseau Murmure + les ferrailleurs du ciel

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

2026-06-27

Sam. 27 Juin. 20h30 au café de la Maison du Peuple à Saint-Claude.

Oiseau Murmure

Oiseau Murmure réunit Benjamin Flament (Greenlab), Théo Girard (Discobole) et Nicolas Naudet (TAIM’), tous trois artistes impliqués dans la création contemporaine et la production de projets ambitieux au sein de leurs compagnies. Mais ici, ils se délestent de leurs rôles de concepteurs pour se consacrer entièrement au plaisir de jouer, dans un espace d’écoute partagée, de présence simple et sincère. Le trio déploie une richesse sonore aussi subtile que singulière. Une musique qui murmure, mais touche profondément.

+

les ferrailleurs du ciel

Entre l’épaisseur et les vertiges Entre la rouille et les nuages Entre la sueur et les ruisseaux Entre le corps et puis les âmes… NOUS sommes les FERRAILLEURS DU CIEL… Un trio qui rejoint la terre Un trio qui bouge ses lignes et change de nom Un trio qui est différemment le même Un trio qui partage un nouveau répertoire.

Les ferrailleurs du ciel, c’est un trio onirique et abracadabrant composé de Philippe Foch aux percussions, Claudia Solal à la voix et Didier Petit au violoncelle. Un trio un peu toc toc qui mêle chanson, écriture et improvisation pour raconter des histoires d’étoiles, de trous noirs, d’espace sans dessus-dessous. .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

