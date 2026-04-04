Musée de l’Abbaye Évènement Les Journées européennes de l’archéologie Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Évènement Les Journées européennes de l’archéologie

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le Musée de l’Abbaye vous propose une immersion passionnante au cœur des recherches archéologiques menées dans le Haut-Jura.

Archéologues, historiens, géologue, épigraphistes et étudiants viendront partager leurs découvertes, leurs méthodes de recherche et les résultats de programmes scientifiques actuellement en cours sur le territoire.

Organisée en partenariat avec les laboratoires ARTEHIS (CNRS Université Bourgogne Europe, Dijon) et Chrono-environnement (CNRS Université Marie et Louis Pasteur, Besançon), cette journée de conférences mettra en lumière différentes approches de l’archéologie archéologie antique et médiévale, archéologie du bâti, archéologie spatiale, études paléo-environnementales, recherches épigraphiques.

Des temps d’échanges avec les intervenants permettront de découvrir les coulisses de la recherche et de dialoguer avec les spécialistes. .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

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English : Musée de l’Abbaye Évènement Les Journées européennes de l’archéologie

L’événement Musée de l’Abbaye Évènement Les Journées européennes de l’archéologie Saint-Claude a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE