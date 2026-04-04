conférence publique (Table-ronde), Siège du Parc national de la Guadeloupe Montéran, Saint-Claude

conférence publique

(Table-ronde) Samedi 13 juin, 09h00 Siège du Parc national de la Guadeloupe Montéran Guadeloupe

Capacité limitée à 80 personnes (réservation par mail recommandée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

L’archipel Guadeloupéen est riche mais le territoire est de faible taille, il est confronté à plusieurs besoins, potentiellement consommateurs d’espace. Il doit également affronter les changements globaux en cours sur la planète, représentant potentiellement une menace sur la conservation des son patrimoine archéologique.

Plusieurs intervenants échangeront avec le public sur plusieurs aspects :

– aspects réglementaires (DAC)

– cadre d’intervention de l’INRAP

– modes et enjeux de conservation

– aspects sociologiques, mémoriels

– pourquoi conserver et pour qui ? (médiation)

– aspects économiques (valorisation)

Siège du Parc national de la Guadeloupe Montéran Montéran120 Saint-Claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe Guadeloupe https://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr https://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr présentation des spécialités de l’archéologie, manipulation d’objets et d’outils archéologiques

L’archipel Guadeloupéen est riche mais le territoire est de faible taille, il est confronté à plusieurs besoins, potentiellement consommateurs d’espace. Il doit également affronter les changements en…

©INRAPCoulaud_2025-red