La fraternelle Musique: Guembri Superstar & Lova Lova Saint-Claude

La fraternelle Musique: Guembri Superstar & Lova Lova

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

2026-07-04

Sam. 04 Juil. 21h00 au café de la Maison du Peuple.

Des percussions artisanales et des cordes augmentées à coup d’électronique dégoupillent une musique brute et dansante pour une fête hors d’époque où les cultures s’amplifient furieusement à mesure qu’elles se croisent.

Mené par Lova Lova alias Maître Tonnerre, Guembri Superstar vous embarque dans une transe folklorique hybride ancrée dans des traditions ancestrales et pumpée à l’énergie urbaine directement issues du ghetto de Kinshasa.

Attention au cardio, les concerts de Guembri Superstar & Lova Lova sont sous très haute tension?!

Mandoline électrifiée, gongs à l’étouffée, zébrures synthétiques eighties. C’est rugueux, fin et drôlement bon. Dans cette transe sursaturée, fabriquée à la main, il y a les longs sanglots des violons d’automne et une furieuse envie que l’été indien ne se barre pas trop vite. Point Break .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

