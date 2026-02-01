La fraternelle Musique: Guembri Superstar & Lova Lova Saint-Claude
La fraternelle Musique: Guembri Superstar & Lova Lova Saint-Claude samedi 4 juillet 2026.
La fraternelle Musique: Guembri Superstar & Lova Lova
12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
2026-07-04
Sam. 04 Juil. 21h00 au café de la Maison du Peuple.
Des percussions artisanales et des cordes augmentées à coup d’électronique dégoupillent une musique brute et dansante pour une fête hors d’époque où les cultures s’amplifient furieusement à mesure qu’elles se croisent.
Mené par Lova Lova alias Maître Tonnerre, Guembri Superstar vous embarque dans une transe folklorique hybride ancrée dans des traditions ancestrales et pumpée à l’énergie urbaine directement issues du ghetto de Kinshasa.
Attention au cardio, les concerts de Guembri Superstar & Lova Lova sont sous très haute tension?!
Mandoline électrifiée, gongs à l’étouffée, zébrures synthétiques eighties. C’est rugueux, fin et drôlement bon. Dans cette transe sursaturée, fabriquée à la main, il y a les longs sanglots des violons d’automne et une furieuse envie que l’été indien ne se barre pas trop vite. Point Break .
12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
