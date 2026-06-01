Musée de l’Abbaye Exposition Oeuvre de Manet Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Exposition Oeuvre de Manet

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 5.5 – 5.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-20

Du 20 juin au 20 septembre 2026, le musée de l’Abbaye à Saint-Claude accueillera La serveuse de bocks de Édouard Manet dans le cadre du dispositif national 100 œuvres qui racontent le travail porté par le musée d’Orsay.

Seulement deux musées de Bourgogne Franche-Comté accueilleront ses œuvres le musée départemental Demard des Arts et Traditions populaires à Champlitte et le musée de l’Abbaye à Saint-Claude.

L’œuvre emblématique de Manet exposée au musée de l’Abbaye fait écho à l’histoire artisanale et industrielle de Saint-Claude, capitale de la pipe et du diamant.

Le contexte de Saint-Claude pour accueillir ce chef-d’oeuvre

Saint-Claude, capitale des savoir-faire de la fabrication de la pipe et de la taille du diamant, était une ville en plein essor industriel au tournant du XIXe siècle.

La ville cultive ainsi la mémoire d’un mouvement social original. Issue d’un cercle ouvrier créé à Saint-Claude à la fin des années 1870, puis transformée en coopérative d’alimentation en 1881, La fraternelle se distingue radicalement en prévoyant le reversement intégral des bénéfices à une caisse sociale. C’est toute une philosophie, une culture sociale, politique et syndicale qui se met alors en place. À l’image des Vooruit en Belgique, les coopérateurs sanclaudiens achètent au coeur de la cité une bâtisse et construisent la Maison du Peuple qui sera inaugurée en 1910.

Le passé industriel de la ville reste aujourd’hui toujours présent avec la persistance d’entreprises implantées sur le territoire. Côtoyant le tableau de Manet dans une salle du musée de l’Abbaye spécialement aménagée pour sa venue, une sélection de pipes sera exposée afin de recontextualiser socialement et historiquement ce patrimoine industriel.

La serveuse de bocks exposée à proximité de la salle À l’aube de la modernité qui présente des artistes tels que Bonnard, Vuillard, Bores, Braque… concentre les spécificités du musée de l’Abbaye un écrin pour la peinture au sein d’une ville qui réunit les vestiges d’un patrimoine médiéval avec la résistance d’une riche histoire industrielle et associative. .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

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English : Musée de l’Abbaye Exposition Oeuvre de Manet

L’événement Musée de l’Abbaye Exposition Oeuvre de Manet Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE