Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda Médiathèque Saint-Claude

Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-06-17

Médiathèque Le Dôme Exposition

Du 17 juin au 24 août 2026

À travers ses photographies réalisées dans le Jura, l’artiste porte un regard sensible sur les paysages chemins, arbres, brumes, fleurs sauvages.

Une exposition poétique invitant à redécouvrir la beauté simple des paysages qui nous entourent.

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

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English : Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda

L’événement Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)