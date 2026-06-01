Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda Médiathèque Saint-Claude mercredi 17 juin 2026.
Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-06-17
Médiathèque Le Dôme Exposition
Du 17 juin au 24 août 2026
À travers ses photographies réalisées dans le Jura, l’artiste porte un regard sensible sur les paysages chemins, arbres, brumes, fleurs sauvages.
Une exposition poétique invitant à redécouvrir la beauté simple des paysages qui nous entourent.
Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda
L’événement Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saint-Claude (Jura)
- Musée de l’Abbaye Évènement Les Journées européennes de l’archéologie Musée de l’Abbaye Saint-Claude 13 juin 2026
- conférence publique (Table-ronde), Siège du Parc national de la Guadeloupe Montéran, Saint-Claude 13 juin 2026
- Atelier Mobilité « Parcours progressif vers l’autonomie », Saint-Claude – 39-ML DU SUD JURA, Saint-Claude 26 juin 2026
- Musée de l’Abbaye Escape Game Vol au musée Place de l’Abbaye Saint-Claude 26 juin 2026
- La fraternelle Musique: Oiseau Murmure + les ferrailleurs du ciel Saint-Claude 28 juin 2026