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Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda Médiathèque Saint-Claude mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 5 Place de l'Abbaye

Ville : 39200 Saint-Claude

Département : Jura

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-06-17

Médiathèque Le Dôme Exposition

Du 17 juin au 24 août 2026

À travers ses photographies réalisées dans le Jura, l’artiste porte un regard sensible sur les paysages chemins, arbres, brumes, fleurs sauvages.
Une exposition poétique invitant à redécouvrir la beauté simple des paysages qui nous entourent.

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.   .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69 

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English : Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda

L’événement Médiathèque Le Dôme Exposition Marie Carreda Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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