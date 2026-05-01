Musée de l’Abbaye Nuit des musées Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Nuit des musées Musée de l’Abbaye Saint-Claude samedi 23 mai 2026.
Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Nuit des musées
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Musée de l’Abbaye Nuit des musées
Samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h30
(Re)découvrez les collections du musée et son sous-sol archéologique lors de la Nuit des musées.
Le musée de l’Abbaye vous invite dès 18h30 à une déambulation picturale et musicale autour des Quatre Saisons de Vivaldi, en présence de Julien Chauvin au violon, directeur musical du Concert de la Loge. Proposée par le Festival de musique du Haut-Jura. Entrée gratuite réservation obligatoire sur Festival de Musique du Haut-Jura
À partir de 19h30, profitez d’un DJ set dans le jardin, avec la possibilité de vous rafraîchir sur place.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
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English : Musée de l’Abbaye Nuit des musées
L’événement Musée de l’Abbaye Nuit des musées Saint-Claude a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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