la fraternelle Visite en famille + atelier découverte de la sérigraphie Maison du Peuple Saint-Claude

Informations pratiques

Saint-Claude

la fraternelle Visite en famille + atelier découverte de la sérigraphie

Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22

Visite en famille + atelier découverte de la sérigraphie 15 et 22 juillet à 10h30 gratuit sur inscription

Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne accessible à toutes et tous !

Laissez-vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire…

Une visite guidée adaptée, pour découvrir la Maison du Peuple et son passé avec ses minots !

Un livret graphique à compléter sera proposé aux enfants.

À l’occasion des 40 ans du Parc naturel régional du Haut-Jura, prolongez la visite par un atelier d’impression avec l’équipe des Éditions La fraternelle en créant votre propre carte postale en sérigraphie. Un souvenir à garder ou à partager !

Gratuit sur inscription .

Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 communication@maisondupeuple.fr

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English : la fraternelle Visite en famille + atelier découverte de la sérigraphie

L’événement la fraternelle Visite en famille + atelier découverte de la sérigraphie Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)