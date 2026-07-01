la fraternelle Visite en famille + atelier découverte de la sérigraphie Maison du Peuple Saint-Claude
mercredi 15 juillet 2026 · Maison du Peuple · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
la fraternelle Visite en famille + atelier découverte de la sérigraphie
Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22
Visite en famille + atelier découverte de la sérigraphie 15 et 22 juillet à 10h30 gratuit sur inscription
Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne accessible à toutes et tous !
Laissez-vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire…
Une visite guidée adaptée, pour découvrir la Maison du Peuple et son passé avec ses minots !
Un livret graphique à compléter sera proposé aux enfants.
À l’occasion des 40 ans du Parc naturel régional du Haut-Jura, prolongez la visite par un atelier d’impression avec l’équipe des Éditions La fraternelle en créant votre propre carte postale en sérigraphie. Un souvenir à garder ou à partager !
Gratuit sur inscription .
Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 communication@maisondupeuple.fr
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English : la fraternelle Visite en famille + atelier découverte de la sérigraphie
L’événement la fraternelle Visite en famille + atelier découverte de la sérigraphie Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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