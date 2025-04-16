Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au parc du Truchet Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au parc du Truchet Saint-Claude vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au parc du Truchet
Parc du Truchet Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Atelier et animations au parc du Truchet
Vendredi 17 juillet dès 9h30
Programme
– De 9h30 à 18h atelier réparation vélos. Par le CPIE du Haut-Jura.
– De 10h à 12h vélo et motricité. Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportifs. Ouvert et accessible à tous·tes.
– De 10h à 1h La Sanclaudienne Commerçants, artisans, producteurs et acteurs locaux, grande braderie d’été, animations. Organisée par l’Union des Commerçants Indépendants. .
Parc du Truchet Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr
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English : Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au parc du Truchet
L’événement Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au parc du Truchet Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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