Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au parc du Truchet Saint-Claude vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au parc du Truchet

Parc du Truchet Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Atelier et animations au parc du Truchet

Vendredi 17 juillet dès 9h30

Programme

– De 9h30 à 18h atelier réparation vélos. Par le CPIE du Haut-Jura.

– De 10h à 12h vélo et motricité. Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportifs. Ouvert et accessible à tous·tes.

– De 10h à 1h La Sanclaudienne Commerçants, artisans, producteurs et acteurs locaux, grande braderie d’été, animations. Organisée par l’Union des Commerçants Indépendants. .

Parc du Truchet Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au parc du Truchet

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au parc du Truchet Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE