Informations pratiques

Saint-Claude

Espace Mosaïque Balade découverte entre Bienne et Plateau

Saint-Claude Jura

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 13:30:00

fin : 2026-08-24 18:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Lundi 24 août de 13h30 à 18h

Entre Morez et Saint-Claude, la Bienne creuse des gorges sinueuses, qui coupent de Haut-Jura en deux. Surplombant la rivière de près de 300 m, les monts de Bienne offrent une vue imprenable sur la vallée et sur l’escarpement de la gorge. Au départ de Longchaumois, une boucle de 3 km nous permettra de rejoindre le belvédère de la Corbière, et de profiter du paysage. .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

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English : Espace Mosaïque Balade découverte entre Bienne et Plateau

L’événement Espace Mosaïque Balade découverte entre Bienne et Plateau Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)