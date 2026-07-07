Espace Mosaïque Balade découverte entre Bienne et Plateau Saint-Claude
lundi 24 août 2026 · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Espace Mosaïque Balade découverte entre Bienne et Plateau
Saint-Claude Jura
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 13:30:00
fin : 2026-08-24 18:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Lundi 24 août de 13h30 à 18h
Entre Morez et Saint-Claude, la Bienne creuse des gorges sinueuses, qui coupent de Haut-Jura en deux. Surplombant la rivière de près de 300 m, les monts de Bienne offrent une vue imprenable sur la vallée et sur l’escarpement de la gorge. Au départ de Longchaumois, une boucle de 3 km nous permettra de rejoindre le belvédère de la Corbière, et de profiter du paysage. .
Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr
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English : Espace Mosaïque Balade découverte entre Bienne et Plateau
L’événement Espace Mosaïque Balade découverte entre Bienne et Plateau Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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