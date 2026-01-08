Visite famille Histoire et Gourmandises Office de Tourisme Saint-Claude

Visite famille Histoire et Gourmandises

Office de Tourisme 3 Place de l'Abbaye Saint-Claude Jura

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Un voyage dans le temps… suivi d’un plaisir pour les papilles !

Découvrez l’incroyable histoire de Saint-Claude, ancienne cité abbatiale fondée au cœur du Moyen Âge. Accompagnés d’une guide passionnée, explorez la cathédrale et les vestiges mystérieux de l’abbaye enfouis sous le Musée, là où tout a commencé.

À 16h, place à la gourmandise ! Détendez-vous dans le jardin du musée autour d’une dégustation de produits du terroir haut-jurassien.

Une visite à la fois captivante et savoureuse à vivre en famille ou entre amis.

Les mardis à 15h en juillet et août durée environ 1h30

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Claude

Tarifs

• 12 €/adulte (dès 16 ans)

• 10 €/enfant (6 à 15 ans)

• Gratuit pour les moins de 6 ans

Réservez vite votre place en ligne ou à l’accueil de votre Office de Tourisme ! .

Office de Tourisme 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 34 24 contact.ot@hautjurasaintclaude.fr

