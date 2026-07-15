Informations pratiques

Saint-Claude

Balade découverte au Belvédère de la Roche Blanche

Saint-Claude Jura

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 13:30:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Balade découverte au Belvédère de la Roche Blanche

Lundi 20 juillet de 13h30 à 17h

Saint-Claude

Tarif 1€ par personne.

Prenons un peu de hauteur pour admirer les magnifiques paysages des environs de Saint-Claude depuis la Roche Blanche.

Une petite balade vous est proposée où nous observerons faune et flore typique du Haut-Jura, mais également des particularités géologiques. Avec un peu de chance, observerons nous les aigles royaux ! Parcours de 3 km maximum)

Inscription OBLIGATOIRE auprès de l’Espace Mosaïque de Saint-Claude

> Par mail accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

> Ou par téléphone 03 84 45 22 97 .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

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English : Balade découverte au Belvédère de la Roche Blanche

L’événement Balade découverte au Belvédère de la Roche Blanche Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)