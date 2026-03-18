Musée de l’Abbaye Atelier Tableau en papiers déchirés Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Atelier Tableau en papiers déchirés

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Atelier Tableau en papiers déchirés

Le mercredi 29 avril 2026 à 15h00

Arracher, découper, déchirer, coller… voici ce que faisait l’artiste Josette Coras pour créer ses étonnants tableaux. Petits comme grand peuvent venir s’essayer à cette technique au musée de l’Abbaye et créer le paysage, le portrait ou la scène de leur rêve.

Tout public, dès 6 ans

Durée 1h30 .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

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English : Musée de l’Abbaye Atelier Tableau en papiers déchirés

L’événement Musée de l’Abbaye Atelier Tableau en papiers déchirés Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE