La fraternelle patrimoine visites guidées de la Maison du Peuple La fraternelle Saint-Claude mardi 7 juillet 2026.

Saint-Claude

La fraternelle patrimoine visites guidées de la Maison du Peuple

La fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

ARCHÉOLOGIE D’UN RÊVE

Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne !

Laissez-vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire… vous aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition permanente Archéologie d’un rêve . L’expression architecturale d’une pensée globale sur une société équitable et solidaire.

Héritière de la coopérative ouvrière La Fraternelle fondée en 1881, l’association La fraternelle fait revivre depuis plus de 40 ans cet imposant édifice de 4000 m2, classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Elle a développé, dès son origine en 1984, un projet original axé sur le patrimoine matériel et immatériel, sa conservation et l’éducation populaire donner à la Maison du Peuple un rôle fédérateur et offrir à la population et au bassin de vie un outil d’action culturelle et sociale fortement identifié.

Centre culturel pluridisciplinaire, Fabrique de territoire depuis 2023, La fraternelle est un point de convergence et de rencontre pour l’ensemble des catégories de la population, un lieu de découverte et de transmission, mais aussi de mixité sociale, culturelle et générationnelle. La diffusion artistique, l’action culturelle et la politique d’éducation populaire et artistique, contribuent à la cohésion sociale par la mise en œuvre d’espaces dédiés aux pratiques collectives, d’événements rassembleurs et d’ateliers de sensibilisation ou d’initiation à des formes d’expressions originales. .

La fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

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English : La fraternelle patrimoine visites guidées de la Maison du Peuple

L’événement La fraternelle patrimoine visites guidées de la Maison du Peuple Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)