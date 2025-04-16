Visite famille Cathédrale de Saint-Claude Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude Saint-Claude

Visite famille Cathédrale de Saint-Claude

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude 3 Place de l'Abbaye Saint-Claude Jura

Début : 2025-12-26 10:30:00

fin : 2025-12-26 11:30:00

2025-12-26

Mercredis pendant les vacances de la Toussaint, noël, d’hiver et de printemps.

Place de l’Abbaye, Saint-Claude.

Cathédrale gothique à la curieuse façade baroque, venez découvrir en famille les secrets de cet édifice, de sa fondation en 430 à nos jours. Partez à la découverte de ses trésors cachés comme son retable ou ses stalles. Des petits jeux ludiques vous attendent à chaque étape afin de percer ses mystères.

Vous pouvez réserver directement auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Claude, soit

– sur notre boutique en ligne haut-jura-saint-claude.axess.shop/fr

– sur place dans l’un de nos Offices de Tourisme (Lajoux, La Pesse et Saint-Claude).Réservation conseillée, nombre de places limitées.Durée 1hLieu de départ 3 place de l’Abbaye 39200 Saint-ClaudeMerci de vous présenter 10 min avant le début de la visite.

Cette activité convient très bien aux enfants dès 6 ans.

L’Office de Tourisme propose également des visites guidées de la ville de Saint-Claude pendant les vacances scolaires estivale tous les mercredis.

Retrouvez plus d’informations sur www.haut-jura-saint-claude.com .

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 34 24 contact.ot@hautjurasaintclaude.fr

