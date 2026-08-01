Informations pratiques

Saint-Claude

Festival ARTAMI

Maison Mancinelli Saint-Claude Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-18

Un festival de musique classique et création.

Le festival ARTAMI propose une approche différente du concert dans un espace où nature et culture se conjuguent, où artistes et public se rencontrent.

Un festival avec des artistes rares, en pleine nature, autour d’un piano exceptionnel. .

Maison Mancinelli Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 98 geraldinehe@gmail.com

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English : Festival ARTAMI

L’événement Festival ARTAMI Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE