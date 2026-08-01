Festival ARTAMI Saint-Claude
mardi 18 août 2026 · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Festival ARTAMI
Maison Mancinelli Saint-Claude Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-18
Un festival de musique classique et création.
Le festival ARTAMI propose une approche différente du concert dans un espace où nature et culture se conjuguent, où artistes et public se rencontrent.
Un festival avec des artistes rares, en pleine nature, autour d’un piano exceptionnel. .
Maison Mancinelli Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 98 geraldinehe@gmail.com
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English : Festival ARTAMI
L’événement Festival ARTAMI Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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