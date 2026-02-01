Musée de l’Abbaye Visite guidée Le musée à petits pas Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Visite guidée Le musée à petits pas

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Le musée propose de partir à la découverte de ses collections le samedi 21 février à 16h30 lors d’une visite guidée, pour les petits de 2 à 5 ans. Une visite spécialement conçue pour les tout-petits, où les enfants découvrent le musée en s’amusant ! À travers jeux, échanges et découvertes visuelles, ils explorent les œuvres autour du monde des couleurs.

Visite en famille les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Samedi 21 février à 16h30

Pour les tout-petits 2 à 5 ans

Durée 30 minutes

Tarif bambin 7,50€

Tarif jeune 7,50€

Tarif adulte 7,50€ .

