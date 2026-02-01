Musée de l’Abbaye Visite guidée Le musée à petits pas Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Début : 2026-02-21 16:30:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Le musée propose de partir à la découverte de ses collections le samedi 21 février à 16h30 lors d’une visite guidée, pour les petits de 2 à 5 ans. Une visite spécialement conçue pour les tout-petits, où les enfants découvrent le musée en s’amusant ! À travers jeux, échanges et découvertes visuelles, ils explorent les œuvres autour du monde des couleurs.
Visite en famille les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Samedi 21 février à 16h30
Pour les tout-petits 2 à 5 ans
Durée 30 minutes
Tarif bambin 7,50€
Tarif jeune 7,50€
Tarif adulte 7,50€ .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
