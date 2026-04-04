Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir Musée de l’Abbaye Saint-Claude mercredi 26 août 2026.
Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26 2026-10-21 2026-12-30
Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir
Un jeu de rôle est une expérience immersive avec un narrateur où les joueurs se retrouvent autour d’une table pour vivre et construire une histoire pleine de rebondissements.
Paris 1931 5 artistes provenant d’horizons différents répondent à l’annonce d’un homme inconnu dans un journal national. Ce mystérieux mécène propose un logement à Paris pour une poignée de talents voulant se faire un nom dans la capitale. Dans ce manoir urbain, les jeunes gens possèderont leur propre atelier leur permettant de laisser libre cours à leur génie. 25 octobre, le jour de la rencontre est arrivé. Rendez-vous au 4 avenue de la forge… À vous d’écrire la suite de l’histoire.
Tout public dès 9 ans
Durée 1h30
Sur réservation .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
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English : Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir
L’événement Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir Saint-Claude a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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