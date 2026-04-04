Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26 2026-10-21 2026-12-30

Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir

Un jeu de rôle est une expérience immersive avec un narrateur où les joueurs se retrouvent autour d’une table pour vivre et construire une histoire pleine de rebondissements.

Paris 1931 5 artistes provenant d’horizons différents répondent à l’annonce d’un homme inconnu dans un journal national. Ce mystérieux mécène propose un logement à Paris pour une poignée de talents voulant se faire un nom dans la capitale. Dans ce manoir urbain, les jeunes gens possèderont leur propre atelier leur permettant de laisser libre cours à leur génie. 25 octobre, le jour de la rencontre est arrivé. Rendez-vous au 4 avenue de la forge… À vous d’écrire la suite de l’histoire.

Tout public dès 9 ans

Durée 1h30

Sur réservation .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir

L’événement Musée de l’Abbaye Jeu de rôle L’inconnu du manoir Saint-Claude a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE