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Médiathèque Le Dôme Atelier numérique Médiathèque Saint-Claude

jeudi 23 juillet 2026 · Médiathèque · Saint-Claude

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
5 Place de l'Abbaye
Ville
39200 Saint-Claude
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Claude

Médiathèque Le Dôme Atelier numérique

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Médiathèque Le Dôme Atelier numérique

Jeudi 23 juillet de 9h30 à 11h30

Défis et jeux numériques
Mettez votre logique et votre sens de l’observation à l’épreuve avec une sélection de jeux amusants.   .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69 

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English : Médiathèque Le Dôme Atelier numérique

L’événement Médiathèque Le Dôme Atelier numérique Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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