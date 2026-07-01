Médiathèque Le Dôme Atelier numérique Médiathèque Saint-Claude
jeudi 23 juillet 2026 · Médiathèque · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Médiathèque Le Dôme Atelier numérique
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 11:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Médiathèque Le Dôme Atelier numérique
Jeudi 23 juillet de 9h30 à 11h30
Défis et jeux numériques
Mettez votre logique et votre sens de l’observation à l’épreuve avec une sélection de jeux amusants. .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
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English : Médiathèque Le Dôme Atelier numérique
L’événement Médiathèque Le Dôme Atelier numérique Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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