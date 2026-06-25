Festi’Juillet Saint-Claude Animations et cinéma en plein air Saint-Claude mercredi 26 août 2026.

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Animations et cinéma en plein air

Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 16:00:00

fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Animations et cinéma en plein air

Mercredi 26 août

Animations aux Avignonnets dès 16h et cinéma en plein air à l’École des Avignonnets à partir de 22h. .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude Animations et cinéma en plein air

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Animations et cinéma en plein air Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE