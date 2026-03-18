Musée de l’Abbaye Atelier Un dessin comme Jean-Luc Bari Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Atelier Un dessin comme Jean-Luc Bari

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Atelier manuel Un dessin comme Jean-Luc Bari

Mercredi 8 avril 2026 à 15h00

A travers une visite flash de l’exposition temporaire, découvrez les techniques de dessins et de leurs reproductions. Puis laissez aller votre imaginaire et créer le dessin d’un objet hybride, fruit d’un mélange entre deux objets de votre quotidien, à la manière de l’artiste doubiste Jean-Luc Bari. .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée de l’Abbaye Atelier Un dessin comme Jean-Luc Bari

L’événement Musée de l’Abbaye Atelier Un dessin comme Jean-Luc Bari Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE