Musée de l’Abbaye Atelier Un dessin comme Jean-Luc Bari Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Atelier Un dessin comme Jean-Luc Bari Musée de l’Abbaye Saint-Claude mercredi 8 avril 2026.
Musée de l’Abbaye Atelier Un dessin comme Jean-Luc Bari
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Atelier manuel Un dessin comme Jean-Luc Bari
Mercredi 8 avril 2026 à 15h00
A travers une visite flash de l’exposition temporaire, découvrez les techniques de dessins et de leurs reproductions. Puis laissez aller votre imaginaire et créer le dessin d’un objet hybride, fruit d’un mélange entre deux objets de votre quotidien, à la manière de l’artiste doubiste Jean-Luc Bari. .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
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L’événement Musée de l’Abbaye Atelier Un dessin comme Jean-Luc Bari Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE