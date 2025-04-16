Festi’Juillet Saint-Claude Atelier et animations au quartier de Chabot Saint-Claude mercredi 15 juillet 2026.

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Atelier et animations au quartier de Chabot

Quartier de Chabot Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier et animations au quartier de Chabot

Mercredi 15 juillet de 9h30 à 20h

Programme

– De 9h30 à 18h atelier réparation vélos par le CPIE du Haut-Jura

– De 10h à 12h vélo et motricité. Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportifs. Ouvert et accessible à tous·tes

– De 15h à 18h Atelier artistique Rêver en grand . Atelier participatif architecture de rêves pour le quartier proposé par la compagnie Ciel de papier. .

Quartier de Chabot Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’Juillet Saint-Claude Atelier et animations au quartier de Chabot

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Atelier et animations au quartier de Chabot Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE