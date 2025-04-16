Festi’Juillet Saint-Claude Atelier et animations au quartier de Chabot Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude Atelier et animations au quartier de Chabot Saint-Claude mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude Atelier et animations au quartier de Chabot
Quartier de Chabot Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Atelier et animations au quartier de Chabot
Mercredi 15 juillet de 9h30 à 20h
Programme
– De 9h30 à 18h atelier réparation vélos par le CPIE du Haut-Jura
– De 10h à 12h vélo et motricité. Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportifs. Ouvert et accessible à tous·tes
– De 15h à 18h Atelier artistique Rêver en grand . Atelier participatif architecture de rêves pour le quartier proposé par la compagnie Ciel de papier. .
Quartier de Chabot Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr
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English : Festi’Juillet Saint-Claude Atelier et animations au quartier de Chabot
L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Atelier et animations au quartier de Chabot Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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