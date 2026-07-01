La fraternelle Les mercredis dHSH Crew exposition participative Saint-Claude
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
La fraternelle Les mercredis dHSH Crew exposition participative
12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22
Né à Rouen dans les années 90, HSH Crew aime les gens et le papier.
Pour sa résidence de 6 semaine à La frat’, HSH invite petits et grands à prendre part à une exposition interactive et participative en créant un cahier de jeux graphiques géant sur place ou à emporter !
L’ambition d’HSH toujours faire dessiner plus et de plus en plus tôt ou tard ! . .
12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr
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English : La fraternelle Les mercredis dHSH Crew exposition participative
L’événement La fraternelle Les mercredis dHSH Crew exposition participative Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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