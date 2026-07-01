Informations pratiques

Saint-Claude

La fraternelle Les mercredis dHSH Crew exposition participative

12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22

Né à Rouen dans les années 90, HSH Crew aime les gens et le papier.

Pour sa résidence de 6 semaine à La frat’, HSH invite petits et grands à prendre part à une exposition interactive et participative en créant un cahier de jeux graphiques géant sur place ou à emporter !

L’ambition d’HSH toujours faire dessiner plus et de plus en plus tôt ou tard ! . .

12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

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English : La fraternelle Les mercredis dHSH Crew exposition participative

L’événement La fraternelle Les mercredis dHSH Crew exposition participative Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)