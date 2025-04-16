Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au quartier des Avignonnets Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au quartier des Avignonnets Saint-Claude jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au quartier des Avignonnets
Quartier des Avignonnets Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Atelier et animations au quartier des Avignonnets
Jeudi 16 juillet dès 9h30
Programme
– De 9h30 à 18h atelier réparation vélos. Par le CPIE du Haut-Jura.
– De 10h à 12h
– vélo et motricité. Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportifs.
– Balle ovale et ateliers ludiques et sportifs. Proposé par le FCSC.
Ouvert et accessible à tous·tes.
– De 15h à 18h Atelier artistique Rêver en grand . Atelier participatif architecture de rêves pour le quartier proposé par la compagnie Ciel de papier.
– Dès 18h30 Concert à la Maison du Peuple. Prix libre. .
Quartier des Avignonnets Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr
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English : Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au quartier des Avignonnets
L’événement Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au quartier des Avignonnets Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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