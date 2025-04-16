Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au quartier des Avignonnets Saint-Claude jeudi 16 juillet 2026.

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au quartier des Avignonnets

Quartier des Avignonnets Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Atelier et animations au quartier des Avignonnets

Jeudi 16 juillet dès 9h30

Programme

– De 9h30 à 18h atelier réparation vélos. Par le CPIE du Haut-Jura.

– De 10h à 12h

– vélo et motricité. Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportifs.

– Balle ovale et ateliers ludiques et sportifs. Proposé par le FCSC.

Ouvert et accessible à tous·tes.

– De 15h à 18h Atelier artistique Rêver en grand . Atelier participatif architecture de rêves pour le quartier proposé par la compagnie Ciel de papier.

– Dès 18h30 Concert à la Maison du Peuple. Prix libre. .

Quartier des Avignonnets Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au quartier des Avignonnets

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude atelier et animations au quartier des Avignonnets Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE