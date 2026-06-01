Saint-Estève

FESTIVAL ASTROLYRE, QUAND L’ASTRO JOUE LES STARS

12 Route de Perpignan Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Sous l’impulsion de Pascale Oriot, cet événement inédit vous invite à explorer l’univers de l’astrologie à travers un festival où se rencontrent art, découverte et développement personnel. Que vous soyez curieux ou passionné, vivez une expérience immersive, enrichissante et inspirante, au cœur d’un voyage dédié à la connaissance de soi et à l’exploration de l’univers.

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12 Route de Perpignan Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00

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English :

Led by Pascale Oriot, this unique event invites you to explore the world of astrology through a festival where art, discovery, and personal growth come together. Whether you’re simply curious or a passionate enthusiast, enjoy an immersive, enriching, and inspiring experience on a journey dedicated to self-discovery and the exploration of the universe.

L’événement FESTIVAL ASTROLYRE, QUAND L’ASTRO JOUE LES STARS Saint-Estève a été mis à jour le 2026-06-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME