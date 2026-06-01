PLACE AUX JEUDIS “CHIRINGUITO” Saint-Estève
PLACE AUX JEUDIS “CHIRINGUITO” Saint-Estève jeudi 18 juin 2026.
Saint-Estève
PLACE AUX JEUDIS “CHIRINGUITO”
Avenue de Baixas Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 21:00:00
Date(s) :
2026-06-18
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Avenue de Baixas Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00
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English :
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L’événement PLACE AUX JEUDIS “CHIRINGUITO” Saint-Estève a été mis à jour le 2026-06-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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