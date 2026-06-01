Saint-Estève

PLACE AUX JEUDIS “CHIRINGUITO”

Avenue de Baixas Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

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Avenue de Baixas Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00

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English :

Let’s get together in better weather conditions to make the most of it.

L’événement PLACE AUX JEUDIS “CHIRINGUITO” Saint-Estève a été mis à jour le 2026-06-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME