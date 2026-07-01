Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand Poltrot Nabinaud

Informations pratiques

Nabinaud

Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand

Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le festival Au fil de la Dronne vous propose cet été un marché de producteurs au Poltrot avec visite du moulin et restauration sur place dans la guinguette a bord de la rivière (pensez à réserver!).

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Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 49 87 06 bonnartcafe@gmail.com

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English : Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand

This summer, the “Au fil de la Dronne” festival is hosting a farmers’ market in Le Poltrot, featuring a tour of the mill and on-site dining at the open-air café on the banks of the Dronne (don’t forget to book!).

L’événement Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand Nabinaud a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sud Charente