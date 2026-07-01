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AGENDA · Nabinaud

Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand Poltrot Nabinaud

jeudi 16 juillet 2026 · Poltrot · Nabinaud

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Poltrot
Adresse
Base de loisirs de Poltrot
Ville
16390 Nabinaud
Département
Charente
Tarif

Nabinaud

Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand

Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Le festival Au fil de la Dronne vous propose cet été un marché de producteurs au Poltrot avec visite du moulin et restauration sur place dans la guinguette a bord de la rivière (pensez à réserver!).
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Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 49 87 06  bonnartcafe@gmail.com

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English : Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand

This summer, the “Au fil de la Dronne” festival is hosting a farmers’ market in Le Poltrot, featuring a tour of the mill and on-site dining at the open-air café on the banks of the Dronne (don’t forget to book!).

L’événement Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand Nabinaud a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sud Charente

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