Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand Poltrot Nabinaud
jeudi 16 juillet 2026 · Poltrot · Nabinaud
Informations pratiques
Nabinaud
Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand
Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le festival Au fil de la Dronne vous propose cet été un marché de producteurs au Poltrot avec visite du moulin et restauration sur place dans la guinguette a bord de la rivière (pensez à réserver!).
.
Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 49 87 06 bonnartcafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand
This summer, the “Au fil de la Dronne” festival is hosting a farmers’ market in Le Poltrot, featuring a tour of the mill and on-site dining at the open-air café on the banks of the Dronne (don’t forget to book!).
L’événement Festival Au fil de la Dronne Marché gourmand Nabinaud a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Nabinaud (Charente)
- Marché Gourmand Nabinaud 16 juillet 2026
- Cinéma en plein air Poltrot Nabinaud 21 juillet 2026
- Viste du moulin de Poltrot et clôture du festival Au fil de la Dronne Moulin de Poltrot Nabinaud 21 août 2026