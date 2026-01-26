Festival Au Gré des Arts Récital d’orgue par Frédéric Désenclos Pranzac

Festival Au Gré des Arts Récital d’orgue par Frédéric Désenclos

Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac Charente

Tarif de soutien 25€

Tarif plein 17€

Tarif réduit 12€

Début : 2026-05-10 17:00:00

2026-05-10

Fréderic Désenclos est organiste titulaire de la Chapelle royale du château de Versailles et professeur d’orgue au conservatoire d’Orléans.

Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 63 04 98 parolesdorgue@gmail.com

Fréderic Désenclos is titular organist of the Chapelle Royale at the Château de Versailles and organ teacher at the Conservatoire d?Orléans.

