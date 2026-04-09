Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Motocross National Route des Brandes Pranzac

Motocross National Route des Brandes Pranzac dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Route des Brandes

Adresse : Route des Brandes 16110 PRANZAC

Ville : 16110 Pranzac

Département : Charente

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : A partir de 14 ans

Pranzac

Motocross National

Route des Brandes Route des Brandes 16110 PRANZAC Pranzac Charente

Tarif : – – EUR

A partir de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Moto Cross National sur le circuit de Pranzac
Dimanche 17 Mai 2026
  .

Route des Brandes Route des Brandes 16110 PRANZAC Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 72 82 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Moto Cross National on the Pranzac circuit
Sunday May 17th 2026

L’événement Motocross National Pranzac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

À voir aussi à Pranzac (Charente)