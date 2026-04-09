Motocross National Route des Brandes Pranzac
Motocross National Route des Brandes Pranzac dimanche 17 mai 2026.
Pranzac
Motocross National
Route des Brandes Route des Brandes 16110 PRANZAC Pranzac Charente
Tarif : – – EUR
A partir de 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Moto Cross National sur le circuit de Pranzac
Dimanche 17 Mai 2026
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Route des Brandes Route des Brandes 16110 PRANZAC Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 72 82 14
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English :
Moto Cross National on the Pranzac circuit
Sunday May 17th 2026
L’événement Motocross National Pranzac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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