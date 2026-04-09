Motocross National Route des Brandes Pranzac

Pranzac

Motocross National

Route des Brandes Route des Brandes 16110 PRANZAC Pranzac Charente

Tarif : – – EUR

A partir de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Moto Cross National sur le circuit de Pranzac

Dimanche 17 Mai 2026

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Route des Brandes Route des Brandes 16110 PRANZAC Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 72 82 14

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English :

Moto Cross National on the Pranzac circuit

Sunday May 17th 2026

L’événement Motocross National Pranzac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord