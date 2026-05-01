Festival aux Fleurs Château Pont Saint-Martin Léognan
Festival aux Fleurs Château Pont Saint-Martin Léognan samedi 30 mai 2026.
Léognan
Festival aux Fleurs
Château Pont Saint-Martin 14 Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir le Festival aux Fleurs au Château Pont Saint-Martin, les 30 et 31 mai, dans le cadre des Estivales de Pessac-Léognan.
Dans un cadre d’exception, profitez d’un week-end festif et convivial avec un marché de 30 créateurs, des dégustations de vins du domaine, ainsi qu’un banquet sur réservation. Côté gourmand, trois foodtrucks seront présents La Popotte d’Émilie , Loulou Pâtisserie et Sandie’s Sweet Cakes .
Un espace d’activités en plein air complètera l’événement pour petits et grands.
Infos pratiques
Entrée Libre et gratuite .
Château Pont Saint-Martin 14 Avenue de Mont de Marsan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 17 15 contact@pont-saint-martin.fr
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English :
L’événement Festival aux Fleurs Léognan a été mis à jour le 2026-05-05 par Sud Bordeaux Tourisme
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