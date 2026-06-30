Informations pratiques

Montertelot

Festival Barzhed Ô Bark Folk celtique sur scène flottante

Ecluse de Montertelot Montertelot Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Du 18 juillet au 2 août, embarquez pour une aventure musicale avec Barzhed Ô Bark, le festival itinérant de folk celtique qui fait escale le long du Canal de Nantes à Brest !

À bord de La Toue Scène, un bateau classé d’Intérêt Patrimonial transformé en scène flottante, la troupe de l’Hélianthème vous invite à vivre une tournée exceptionnelle mêlant musique, patrimoine et convivialité.

Le 1er août, c’est à l’écluse que les rythmes envoûtants du folk celtique résonneront, entre danses festives, éclats de rire, quelques bêtises racontées derrière le micro, et moments de partage au bord de l’eau.

Sur place, une buvette et de quoi se régaler complètent cette escale chaleureuse et inoubliable. Dès 19h. .

Ecluse de Montertelot Montertelot 56800 Morbihan Bretagne +33 6 02 07 60 78

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English :

L’événement Festival Barzhed Ô Bark Folk celtique sur scène flottante Montertelot a été mis à jour le 2026-06-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande