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FESTIVAL BEBOP – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

FESTIVAL BEBOP – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans

FESTIVAL BEBOP – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM Le Mans vendredi 6 novembre 2026.

Lieu : CENTRE DES EXPOSITIONS - LE FORUM

Adresse : 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS

Ville : 72000 Le Mans

Département : 72

Début : vendredi 6 novembre 2026

Fin : vendredi 6 novembre 2026

Heure de début : 00:00

FESTIVAL BEBOP – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS Début : 2026-11-06 à 00:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES EXPOSITIONS – LE FORUM 1 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS 72000 Le Mans 72

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