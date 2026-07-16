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Festival Béton 2026 : ateliers, La Halle aux Poissons, Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · La Halle aux Poissons · Le Havre

Festival Béton 2026 : ateliers, La Halle aux Poissons, Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Halle aux Poissons
Adresse
28 rue du Général Faidherbe, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime

Festival Béton 2026 : ateliers 19 et 20 septembre La Halle aux Poissons Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le festival Béton Le Havre pose cette année encore ses parpaings à la Halle aux Poissons, pour un grand week-end qui permet de regarder Le Havre et le patrimoine moderne un peu différemment, plutôt comme une ressource vivante qu’un héritage figé.

SAM. 19.09 & DIM. 20.09

Atelier « Coupes » x Un Été Au Havre (14h-18h)
Avec Isabelle Cornaro
Dans le cadre du festival Béton, cet atelier invite les participants à s’inspirer des lignes caractéristiques de l’église Saint-Joseph, revisitées à travers l’œuvre Coupes d’Isabelle Cornaro.
Les participants réaliseront une composition graphique en jouant avec des assemblages de couleurs et lignes, pour fabriquer des cartes colorées.

Gratuit et ouvert à tous – sans limite d’âge

La Halle aux Poissons 28 rue du Général Faidherbe, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://beton-lehavre.com/ »}]
Les 18, 19 et 20 septembre 2026, le festival invite ses festivalier·es à (re)découvrir l’architecture unique de cette ville profondément marquée par le béton. Pendant trois jours, Béton devient un où…

© Mickaël Liblin

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