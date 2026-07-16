Festival Béton 2026 : ateliers, La Halle aux Poissons, Le Havre

Informations pratiques

Festival Béton 2026 : ateliers 19 et 20 septembre La Halle aux Poissons Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le festival Béton Le Havre pose cette année encore ses parpaings à la Halle aux Poissons, pour un grand week-end qui permet de regarder Le Havre et le patrimoine moderne un peu différemment, plutôt comme une ressource vivante qu’un héritage figé.

SAM. 19.09 & DIM. 20.09

Atelier « Coupes » x Un Été Au Havre (14h-18h)

Avec Isabelle Cornaro

Dans le cadre du festival Béton, cet atelier invite les participants à s’inspirer des lignes caractéristiques de l’église Saint-Joseph, revisitées à travers l’œuvre Coupes d’Isabelle Cornaro.

Les participants réaliseront une composition graphique en jouant avec des assemblages de couleurs et lignes, pour fabriquer des cartes colorées.

Gratuit et ouvert à tous – sans limite d’âge

La Halle aux Poissons 28 rue du Général Faidherbe, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://beton-lehavre.com/ »}]

Les 18, 19 et 20 septembre 2026, le festival invite ses festivalier·es à (re)découvrir l’architecture unique de cette ville profondément marquée par le béton. Pendant trois jours, Béton devient un où…

© Mickaël Liblin