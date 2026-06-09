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Atelier enfant avec Sylvain Lamy MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Atelier enfant avec Sylvain Lamy MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : MuMa Musée d'art moderne André Malraux

Adresse : 2 Boulevard Clemenceau

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Havre

Atelier enfant avec Sylvain Lamy

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Offrez à vos enfants un moment de découverte et d’expression lors d’un atelier créatif animé par l’artiste Sylvain Lamy. Destiné aux 7-13 ans, cet atelier invite les plus jeunes à explorer leur imagination, expérimenter différentes techniques artistiques et repartir avec leur propre création dans une ambiance ludique et conviviale.

De 7 à 13 ans Durée 1h30
Réservation obligatoire   .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 

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English : Atelier enfant avec Sylvain Lamy

L’événement Atelier enfant avec Sylvain Lamy Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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