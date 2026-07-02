Festival Béton 2026 : concert d’ouverture x FIP 360, Église Saint-Joseph, Le Havre

Informations pratiques

Festival Béton 2026 : concert d’ouverture x FIP 360 Vendredi 18 septembre, 19h15 Église Saint-Joseph Seine-Maritime

Billet à 30€ ou 40€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:15:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Un moment suspendu, presque hors du temps… La magie de l’église St. Joseph s’invite de nouveau à Béton le vendredi 18 septembre. Un cadre exceptionnel pour une immersion musicale totale grâce au dispositif sonore FIP 360.

Explorateur des territoires extrêmes, le français Molécule y présentera son live « Quantique » en ouverture du festival avec 2 rendez-vous immanquables à 19h15 et 21h.

Église Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://beton-lehavre.com/ »}] La première église Saint-Joseph, datant de 1873, a été détruite lors des bombardements du 5 septembre 1944. La nouvelle église paroissiale, dédiée à la mémoire des victimes de ces bombardements, a été construite par Auguste Perret, architecte en chef chargé de la reconstruction du Havre, et Raymond Audigier, architecte havrais. Commencé en 1951, le gros-oeuvre de l’église a été terminé en 1957, trois ans après la mort de Perret. L’église a été consacrée en 1964. Réalisé en béton armé et conçu sur un plan basé sur des modules carrés, l’édifice est surmonté d’une tour de 107 mètres de hauteur, phare spirituel de la cité. Les verrières de cette tour, aux couleurs symboliques, dues au maître verrier Marguerite Huré, sont posées par la maison Freret et Garel du Havre. Les sculptures sont l’oeuvre de Guy Verdoya.

Un moment suspendu, presque hors du temps… La magie de l’église St. Joseph s’invite de nouveau à Béton le vendredi 18 septembre. Un cadre exceptionnel pour une immersion musicale totale grâce au FIP …

© Mickaël Liblin