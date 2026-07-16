Festival Béton 2026 : conférences, La Halle aux Poissons, Le Havre

Informations pratiques

Festival Béton 2026 : conférences 18 – 20 septembre La Halle aux Poissons Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le festival Béton Le Havre pose cette année encore ses parpaings à la Halle aux Poissons, pour un grand week-end qui permet de regarder Le Havre et le patrimoine moderne un peu différemment, plutôt comme une ressource vivante qu’un héritage figé.

VEN. 18.09

Béton : matériau éphémère, patrimoine éternel (14h-15h30)

Avec la Fabrique de la Cité

Une table ronde qui interroge le paradoxe d’un matériau longtemps perçu comme durable mais aujourd’hui reconnu pour sa fragilité.

Du béton en héritage vers des lieux de partage (16h-17h30)

Avec la Fabrique de la Cité

Une table ronde qui explore les enjeux de transformation et de réhabilitation du patrimoine en béton hérité des Trente Glorieuses.

───

SAM. 19.09

Comment faire avec ce qu’il reste de la modernité ? (12h-13h30)

Avec les Fonds de dotation Quartus pour l’Architecture

Une conférence avec l’architecte et urbaniste Djamel Klouche qui soulève la question de l’héritage, lourd et léger, de la modernité dans une ville reconstruite comme Le Havre, où la modernité se déploie au quotidien.

Perret vs. Niemeyer (14h-15h00)

Avec la Cité de l’Architecture

Entre géométrie et sensualité, Auguste Perret et Oscar Niemeyer incarnent deux expressions majeures de la modernité. Une conversation pour redécouvrir Le Havre à travers leurs héritages croisés.

Le temps des nouvelles ruines (15h30-16h30)

Avec le Pavillon de l’Arsenal

Des friches industrielles aux centres commerciaux désertés, cette rencontre explore ce que ces ruines contemporaines racontent de nos modes de vie, de nos rêves collectifs et de l’avenir de nos villes.

Les nouveaux baroudeurs (17h-18h)

Avec Enlarge your Paris x Recto Verso x Deambvula

À travers les initiatives d’Enlarge Your Paris, Recto Verso et Deambvla, cette rencontre explore l’émergence de nouvelles communautés de marcheurs qui réinventent notre manière de découvrir les territoires du quotidien.

Haull Haus rencontre Perret (18h30-19h30)

Avec Haull Haus x Patrimoine LH

Le studio Hall Haus dialogue avec l’héritage d’Auguste Perret. Une rencontre autour du design populaire, de l’habitat moderne et des nouvelles façons d’habiter les espaces du quotidien.

HouseEurope! : réparer plutôt que démolir (20h-21h)

Avec le Pavillon de l’Arsenal

Rénover plutôt que démolir, transformer plutôt que reconstruire : HouseEurope! milite pour faire de l’existant la première ressource de l’architecture. Avec son cofondateur Jonas Janke, une conversation sur ce changement de paradigme qui traverse aujourd’hui toute l’Europe.

───

DIM. 20.09

Comment désarmer le béton ? (12h30-13h30)

Avec Léa Hobson et Alma Smoluch (@femmesdelarchitecture)

Cette rencontre sera animée par Alma Smoluch, créatrice du compte Femmes de l’Architecture, dédié à la mise en lumière des architectes femmes dont les contributions ont longtemps été effacées ou minimisées dans l’histoire de l’architecture.

Learning from Le Havre – Les vertus cachées de la ville reconstruite (14h-15h)

Avec les Fonds de dotation Quartus pour l’Architecture

Un regard inattendu sur l’œuvre de Perret, un laboratoire de formes urbaines dont la pertinence écologique n’est pas assez reconnue. Avec Avec Franck Boutté, expert environnemental et grand prix de l’urbanisme 2022.

Laisse béton ! Conférence gesticulée sur le nouveau BTP (16h-17h)

Avec le Collectif les voix de la ville

Une conférence performée et résolument vivante dans laquelle la parole se construit autant avec les mots qu’avec la matière terre, pensée comme une invitation à transformer peu à peu l’espace de conférence en atelier d’expérimentation visuelle et tactile.

La Halle aux Poissons 28 rue du Général Faidherbe, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://beton-lehavre.com/ »}]

Les 18, 19 et 20 septembre 2026, le festival invite ses festivalier·es à (re)découvrir l’architecture unique de cette ville profondément marquée par le béton. Pendant trois jours, Béton devient un où…

© Mickaël Liblin