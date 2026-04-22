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Festival Bleu Trompette Montpezat-de-Quercy

Festival Bleu Trompette Montpezat-de-Quercy samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Place de la Mairie et place du Château

Ville : 82270 Montpezat-de-Quercy

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montpezat-de-Quercy

Festival Bleu Trompette

Place de la Mairie et place du Château Montpezat-de-Quercy Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-22

5 soirées exceptionnelles alliant musique, gastronomie, cadre idyllique. Apéro concerts place du Château dès 19h puis concerts gratuits place de la Résistance dès 21h30. Restauration sur place. Prenez vos couverts. Programmation sur le site.
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Place de la Mairie et place du Château Montpezat-de-Quercy 82270 Tarn-et-Garonne Occitanie   contact@bleutrompette.fr

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English :

5 exceptional evenings combining music, gastronomy and idyllic surroundings. Aperitif concerts at Place du Château from 7pm, followed by free concerts at Place de la Résistance from 9:30pm. Catering on site. Bring your cutlery. Program on site.

L’événement Festival Bleu Trompette Montpezat-de-Quercy a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais

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