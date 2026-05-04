Visite guidée de l’Eglise de Saux et ses peintures murales Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de l’Eglise de Saux et ses peintures murales Montpezat-de-Quercy dimanche 5 juillet 2026.
Montpezat-de-Quercy
Visite guidée de l’Eglise de Saux et ses peintures murales
Saux Montpezat-de-Quercy Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Suivez le guide à l’Eglise de Saux et découvrez ses peintures datant du XIVe siècle.
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Saux Montpezat-de-Quercy 82270 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 26 04 04 tourisme@quercycaussadais.fr
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English :
Follow the guide to the Church of Saux and discover its 14th-century paintings.
L’événement Visite guidée de l’Eglise de Saux et ses peintures murales Montpezat-de-Quercy a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Quercy Caussadais
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