FESTIVAL BLUES AND CO Vialas
FESTIVAL BLUES AND CO Vialas vendredi 17 juillet 2026.
FESTIVAL BLUES AND CO
Maison du temps libre Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
La 10ème édition du festival Blues and Co aura lieu les 17 et 18 juillet 2026 !
Au programme Blues, Blues Roots, Reggae. Buvette et restauration sur place. Concerts gratuits.
Programme complet à venir !
Maison du temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 bluesnco.vialas@gmail.com
English :
The 10th edition of the Blues and Co festival will take place on July 17 and 18, 2026!
On the program: Blues, Blues Roots, Reggae. Refreshment bar and catering on site. Free concerts.
Full program to come!
L’événement FESTIVAL BLUES AND CO Vialas a été mis à jour le 2026-01-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère