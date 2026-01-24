FESTIVAL BLUES AND CO Vialas

FESTIVAL BLUES AND CO

Maison du temps libre Vialas Lozère

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

2026-07-17

La 10ème édition du festival Blues and Co aura lieu les 17 et 18 juillet 2026 !

Au programme Blues, Blues Roots, Reggae. Buvette et restauration sur place. Concerts gratuits.

Programme complet à venir !

Maison du temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 bluesnco.vialas@gmail.com

English :

The 10th edition of the Blues and Co festival will take place on July 17 and 18, 2026!

On the program: Blues, Blues Roots, Reggae. Refreshment bar and catering on site. Free concerts.

Full program to come!

