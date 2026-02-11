FESTIVAL DE LECTURE VIALAS À LA PAGE Vialas
FESTIVAL DE LECTURE VIALAS À LA PAGE Vialas vendredi 24 juillet 2026.
FESTIVAL DE LECTURE VIALAS À LA PAGE
Village Vialas Lozère
Retrouvez votre festival de lectures à voix haute préféré, du vendredi 24 au samedi 25 juillet à Vialas.
Toutes les lectures se dérouleront à Vialas, le programme est en cours d’élaboration !
Vialas à la page, c’est une fête des mots, des voix et des rencontres, en pleine nature cévenole.
Venez lire, écouter, écrire, danser… et vivre la littérature autrement !
Village Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com
English :
Join us for your favorite read-aloud festival, from Friday July 24 to Saturday July 25 in Vialas.
All readings will take place in Vialas, and the program is currently under development!
Vialas à la page is a celebration of words, voices and encounters, in the heart of the Cévennes countryside.
Come and read, listen, write, dance? and experience literature in a whole new way!
