FESTIVAL DE LECTURE VIALAS À LA PAGE Vialas

Retrouvez votre festival de lectures à voix haute préféré, du vendredi 24 au samedi 25 juillet à Vialas.

Toutes les lectures se dérouleront à Vialas, le programme est en cours d’élaboration !

Vialas à la page, c’est une fête des mots, des voix et des rencontres, en pleine nature cévenole.

Venez lire, écouter, écrire, danser… et vivre la littérature autrement !

Village Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

English:

Join us for your favorite read-aloud festival, from Friday July 24 to Saturday July 25 in Vialas.

All readings will take place in Vialas, and the program is currently under development!

Vialas à la page is a celebration of words, voices and encounters, in the heart of the Cévennes countryside.

Come and read, listen, write, dance? and experience literature in a whole new way!

