Vialas

LABORATOIRE D’ÉCRITURE CRÉATIVE

Médiathèque Vialas Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

A toutes celles et ceux qui pensent n’avoir rien à dire, ne pas savoir écrire, mais qui voudraient bien quand même…OSER ! A toutes celles et ceux qui en ont envie, que la plume chatouille, ce laboratoire d’écriture créative est pour vous.

Animé par Anne-Sophie Mignot à la Médiathèque René Evrard de Vialas.

Renseignements, inscription (conseillée) 06 67 42 88 41 04 66 41 04 15

A toutes celles et ceux qui pensent n’avoir rien à dire, ne pas savoir écrire, mais qui voudraient bien quand même…OSER ! A toutes celles et ceux qui en ont envie, que la plume chatouille, ce laboratoire d’écriture créative est pour vous. Un temps pour explorer, inventer, s’amuser, s’évader, partager, autour des mots, avec les mots. Entendre sa voix et celle des autres, s’étonner, apprécier et recommencer.

Animé par Anne-Sophie Mignot à la Médiathèque René Evrard de Vialas.

Renseignements, inscription (conseillée) 06 67 42 88 41 04 66 41 04 15 .

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15

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English :

For all those who think they have nothing to say, who don’t know how to write, but would like to DARE anyway! This creative writing laboratory is for all those who feel like it, who are tickled by the feather.

Hosted by Anne-Sophie Mignot at the Médiathèque René Evrard in Vialas.

Information, registration (recommended): 06 67 42 88 41 04 66 41 04 15

L’événement LABORATOIRE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Vialas a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère